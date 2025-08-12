Grīziņkalna jaunā kultūrtelpa - Raim Catalan Wines atklāj pirmo mākslas izstādi
Jaunatvērtā vīna veikala un kultūrtelpas Raim Catalan Wines (raim.lv) sienas drīz piepildīs spilgti un dinamiski amerikāņu mākslinieka Kevina Maikla Irlena darbi. No 27. augusta līdz 20. septembrim Grīziņkalnā – A.Čaka 136-1C - būs skatāma mākslinieka personālizstāde ar nosaukumu “Multipolar: Catalan Sun”. Tās atklāšanas pasākums 27. augustā no plkst. 17:00 līdz 20:00 solās kļūt par vasaras izskaņas radošu tikšanās vietu. Ieeja – bez maksas.
Par izstādi
Izstādē būs apskatāmi deviņi Kevina darbi, kuros laikmetīgās digitālās tehnikas sastopas ar retro estētiku. Mākslinieks drosmīgi savieno 80. gadu dizaina noskaņas ar spilgtu krāsu paleti, radot gan nostalģijas, gan jaunatklājuma sajūtu. Kevins katru attēlu ir definējis, precīzi pielāgojot parametrus vienkāršajiem, bet elastīgiem, uz matemātiku balstītajiem algoritmiem. Darbi ir radīti digitāli, taču iedzīvinātas kā fiziskas, taktilas izdrukas.
Par autoru
Kevins ir mākslinieks, mūziķis un radošs programmētājs no ASV, kurš 2020. gadā kopā ar sievu Anitu Dzirni-Irlenu pārcēlās uz Latviju. Kopā viņi izveidoja multipolardigital.com, lai radītu augstas kvalitātes viņa matemātiski balstīto darbu realizācijas. Kevina māksla ir dialogs starp laikmetīgo un retro, kas tiek parādīts caur dīvainām, tomēr pazīstamām formām, mirdzošām vizuālām tekstūrām un negaidītiem leņķiem. Kevins ir arī aktīvs tehnoloģiju mentors un digitālais uzņēmējs.
Par norises vietu
Raim Catalan Wines, kas durvis vēra šīs vasaras 1. jūlijā, ir pirmais specializētais katalāņu vīna veikals Latvijā. Tas piedāvā ne vien unikālu vīnu izlasi no nelielām, neatkarīgām Katalonijas vīna darītavām, bet arī darbojas kā kultūras platforma, kur vīna baudīšana satiekas ar mākslu, mūziku un sarunām. Izstāde ar Kevina darbiem būs pirmais mākslas notikums šajā vietā, un rīkotāji iecerējuši arī turpmāk regulāri rīkot kultūras pasākumus.
Atklāšanas vakars – visiem, kuri mīl mākslu un vīnu
27. augustā no plkst. 17:00 līdz 20:00 apmeklētājus sagaidīs ne tikai mākslinieka darbu ekspozīcija, bet arī iespēja neformālā gaisotnē satikt pašu autoru, iedzert glāzi katalāņu dzirkstošā vīna un izbaudīt radošo atmosfēru.
Datums un laiks: 27. augusts 17:00–20:00 (izstāde skatāma līdz 20. septembrim)
Ieeja: bez maksas