Prieks atkal būt kopā – Dailes teātris atklāj jauno sezonu ar sirsnīgu satikšanos
Šodien, 5. augustā, Dailes teātra kolektīvs sapulcējās uz tradicionālo kopbildi, lai svinīgi iezīmētu 105. sezonas sākumu.
Par māmiņu kļuvusi aktrise Ērika Eglija-Grāvele
Pagājušajā nedēļā, kad kolektīvs pulcējās uz pirmssezonas sanākšanu Dailes teātrī, pasākumā nebija aktrises Ērikas Eglijas-Grāveles. Kāpēc?
Tāpat redzams, ka Dailes teātrī visas sezonas sākumā pirmizrādēs nevienā nav paredzēta Ērikas dalība. Lai noskaidrotu, vai Ērika šosezon būs redzama uz skatuves, žurnāls "Privātā Dzīve" vērsies pie Dailes teātra direktora Jura Žagara, kas pavēstījis - viņas prombūtnei ir skaists un īpašs iemesls: "Ērikai jūlija sākumā piedzima meitiņa. Droši vien šajā sezonā viņa nebūs, jo pašlaik Ērika ir bērna kopšanas atvaļinājumā."
2020. gada augustā aktrise Ērika Eglija pēc aptuveni piecu gadu kopdzīves apprecējās ar savu Dailes teātra kolēģi Gintu Grāveli, kuram no iepriekšējām attiecībām ir dēls Krišs.
Sveicam ar ģimenes pieaugumu!
