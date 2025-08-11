Grupas "Dzelzs vilks" koncerts Liepājā 2025. gada augustā
FOTO: liepājniekus ar mežonīgu mīlestības rokenrolu sajūsmina "Dzelzs vilks"
Aizvadītās nedēļas nogalē, 8. augustā, "Pegaza pagalmā" notika latviešu rokgrupas "Dzelzs vilks" koncerts, pulcējot šķietami nelielajā kultūrvietā Liepājas sirdī apmēram 450 cilvēkus – no jauniešiem, kas tikai nesen atklājuši grupu, līdz tiem, kuri seko tās gaitām jau vairāk nekā trīs gadu desmitus.
Programma bija veidota kā ceļojums cauri grupas daiļradei – no leģendārajām dziesmām "Uijā uijā nikni vilki", "Balerīna", "Oranži mati", "Ļauj man tevi" līdz jaunākajiem skaņdarbiem "Nepārtraukta līnija", "Glāzes", "Ir". Spēcīgais, gadu gaitā izslīpētais "Dzelzs vilka" skanējums piepildīja pagalmu no pirmās līdz pēdējai notij. Atmosfēra bija elektrizējoša – katra dziesma tika uzņemta ar aplausiem, bet brīžos, kad skanēja vecākās kompozīcijas, "Pegaza pagalma" apmeklētāji apvienojās lielā korī.
"PALDIES, mīļie draugi Liepājā! Šis bija fantastisks, mežonīgs mīlestības rokenrols, pateicoties jums! Paldies burvīgajam "Pegaza pagalmam" par jaunām, lieliskām sajūtām!" – pēc uzstāšanās sacīja grupas dalībnieki. Vakars pēc koncerta turpinājās ar sarunām, smiekliem un sajūsmas pilniem komentāriem.