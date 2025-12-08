Džordžam Klūnijam aizvien kremt, ka Breds Pits savulaik nocēla viņam ikonisku lomu
Holivudas zvaigzne Džordžs Klūnijs pastāstījis par lomu, kas aizsāka Breda Pita spožo karjeru, kā arī atklājis, ka viņu gadiem ilgi pavadījusi nožēla, ka šis kino projekts pašam pagājis secen. Par kādu populāru tēlu sirds sāp Klūnijam?
Džordžs Klūnijs allaž izcēlies ar šarmu, asprātību un gaumīgu pašironiju, tomēr pat viens no nosvērtākajiem Holivudas vadošajiem aktieriem atzīst: ir kāds viņa karjeras mirklis, ar kuru viņš nekad nav līdz galam spējis sadzīvot - proti, zaudētā loma filmā “Telma & Luīze”, kas savulaik aizsāka toreiz maz zināmā Breda Pita zvaigžņu stundu.
Draugi Džordžs Klūnijs un Breds Pits dzīvē un uz ekrāna
Atklātā intervijā izdevumam “The Times” Klūnijs atklāja, ka ticis līdz Ridlija Skota 1991. gada filmas aktieru atlases pēdējai kārtai, tomēr lomai apstiprināts cits. Viņš ar rūgtumu sirdī bijis spiests vērot, kā iekārotā loma – un tai sekojošā slava – nonāk Pita rokās.
Šis pagrieziena punkts ietekmēja abu aktieru turpmāko profesionālo ceļu, un, kā izteicies pats Klūnijs, viņš par to bijis “sarūgtināts gadiem ilgi”. Šī atklātība sniedz retu ieskatu sāncensībā, savstarpējā cieņā un draudzībā, kas raksturo divas no Holivudas šā laika nozīmīgākajām ikonām.