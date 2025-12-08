"Lido" norāda, ka uzņēmuma slavenā slidotava "savu dzīvi ir nokalpojusi"
AS "Lido" valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa atzinusi, ka iedzīvotāju iecienītā slidotava "Lido" atpūtas centrā Krasta ielā vairs netiks atjaunota.
Viņa norādīja, ka slidotavas risinājums tika sagatavots 2000. gadā un "savu dzīvi ir nokalpojis". "Seguma pamatā ir elektrība, ko nevaram atļauties tērēt tajā apjomā, ko tas prasa. Cena, kas būtu jāprasa klientam par slidotavas apmeklējumu, nebūtu adekvāta," pauda Auziņa.
Viņa papildināja, ka tika meklēti arī citi risinājumi, tomēr pašlaik vienīgais risinājums, ko varētu izmantot slidotavas teritorijai, ir iepriekšējais risinājums, kas ir par dārgu. Vienlaikus Auziņa uzsvēra, ka viens no "Lido" prioritārajiem projektiem ir atpūtas centra pilnveidošana, lai teritorijā piedāvātu plašākas un dažādākas atpūtas iespējas.
"Lido" atpūtas centra slidotava tika slēgta 2020. gadā Covid-19 pandēmijas ieviesto ierobežojumu dēļ. "Lido" koncerns pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. maija līdz šā gada 30. aprīlim, strādāja ar 79,154 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 15,4% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, bet kompānijas peļņa palielinājās divas reizes - līdz 7,861 miljonam eiro.
Kompānija "Lido" reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,293 miljoni eiro. Koncernā ietilpst SIA "Lido nekustamie īpašumi", kā arī četri Igaunijas uzņēmumi - "Lido Eesti", "Lido Kristiine", "Lido Mustamae", "Odil Eesti".
"Lido" grupā ietilpst 13 ēdināšanas vietas un pieci veikali Latvijā, piecas ēdināšanas vietas Igaunijā, kulinārijas ražotne, alus darītava un konditoreja Rīgā.