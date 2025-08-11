DJ Ella ar jaunu singlu "Rīga gavilē" svin galvaspilsētas dzimšanas dienu
Rīga svin - un gavilē arī mūzika! Par godu Rīgas 824. jubilejai DJ Ella klausītājiem dāvā jaunu singlu "Rīga gavilē" - spilgtu un enerģisku skaņdarbu, kas apvieno un iemieso svētku sajūtu, lepnumu par Rīgu un tās vienreizējo enerģiju.
Dziesma nav nejauša jaunrade – tai ir īpaša vēsture. Pirms vairāk nekā desmit gadiem “Rīga gavilē” tapa sadarbībā ar dīdžeju duetu Flying Mice (Nick Ustinov un DJ Rise). Toreiz tā netika oficiāli izdota, taču kļuva par īstu naktsdzīves fenomenu, skanot klubos un ballītēs visā pilsētā, kļuva par īpaši iemīļotu melodiju tiem, kuri mīl pilsētu, ritmu un brīvību. Tagad šis skaņdarbs atgriežas jaunā, mūsdienīgā versijā, kļūstot par simbolisku tiltu starp pagātni un tagadni.
Videoklips dziesmai tapis vienā no Rīgas arhitektūras dārgumiem – Benjamiņu namā. Tajā iekļauta arī izsmalcinātā Alberta iela, kas ir Rīgas jūgendstila lepnums. Par deju horeogrāfiju gādāja “Deja.Today”, radot klipam mūsdienīgu enerģiju, elpu un dinamiku. Videoklipa režisors ir Didzis Stārastiņš, par tērpiem gādāja “Amoralle” un Līga Banga, bet par grimu un matu sakārtojumu parūpējās “Unastyle”.
“Šķiet, abi esam atpakaļ Latvijā ar grandioziem plāniem. Mūsu pirmā sadarbība noritēja lieliskā plūsmā ar sapratni un lieliskiem cilvēkiem komandā, kā arī nevarēja vēlēties labāku lokāciju par Benjamiņu namu, kā vēsture lieliski iederējās sižetā par Rīgu – pilsētu, no kuras esam nākuši un kura vienmēr ir mūsu sirdīs. Paldies Ellai par uzticību režisēt šo jauno mūzikas video, par kuru mēs abi nu jau gavilējam,” par sadarbību stāsta režisors Didzis Stārastiņš.