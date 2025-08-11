80. gadu zvaigzne no “The Woman in Red” atklāj, kāpēc pameta Holivudu un pārcēlās uz rančo
80. gadu zvaigzne Kellija Lebroka atklājusi, kāpēc viņa pēkšņi pameta Holivudu savas slavas virsotnē.
65 gadus vecā aktrise savu modeles karjeru sāka 16 gadu vecumā un vēlāk ieguva slavu ar galvenajām lomām 1984. gada filmā “The Woman in Red” un 1985. gada komēdijā “Weird Science”. 1987. gadā Lebroka apprecējās ar asa sižeta filmu zvaigzni Stīvenu Sigalu, ar kuru vēlāk kopā filmējās 1990. gada hitā “Hard to Kill”. Pāris kopā sagaidīja trīs bērnus, bet viņu plaši atspoguļotā laulība beidzās ar šķiršanos 1996. gadā.
Pēc šķiršanās Lebroka pameta izklaides industriju un pārcēlās uz rančo netālu no Santabarbaras, Kalifornijā, kur audzināja bērnus.
“Es aizbēgu. Es nenolēmu vienkārši paiet malā. Es tiešām aizbēgu,” tagad atklāj aktrise.
Viņa turpināja: “Es nekad nebiju sajūsmā ne par sevi, ne par Holivudu. Man tas nekad īsti nerūpēja. Un es izdarīju pareizo izvēli. Pie karjeras var vienmēr atgriezties, bet pie bērniem – ne. Man vissvarīgākais bija bērnu audzināšana, jo es pati piecu gadu vecumā tiku nosūtīta uz internātskolu. Es negribēju, lai mani bērni piedzīvo ko tādu.”
Ņujorkā dzimusī, Londonā augusī Lebroka un Sigals ir vecāki Annalizai (38), Dominikam (35) un Arisai (32). Intervijā aktrise pastāstīja, ka Annaliza strādā par šerifa vietnieci Siskiju apgabalā Kalifornijas ziemeļrietumos, Dominiks šobrīd atrodas Krievijā, kur uzsāk filmu producēšanu, bet jaunākā meita Arisa ir lieliska visā. “Es lepojos ar viņiem visiem. Man ir trīs brīnišķīgi mazbērni.”
Pa šo laiku Lebroka turpina baudīt mierīgu dzīvi savā rančo Dienvidkalifornijas laukos. “Man ir vesela kaudze dzīvnieku — es rūpējos par vistām, aitām, kazām, zirgiem, suņiem un kaķiem,” viņa stāsta. “Grūtākais manā dzīvē nav uzlikt grimu, bet gan izvilkt zodu matiņus,” viņa pajokoja, piebilstot, ka interese par Holivudu viņai nav atgriezusies.
Viņa atzina, ka tieši šķiršanās no Sigala bija iemesls, kāpēc viņa aizgāja no industrijas, bet patiesībā viņa tajā nekad nav jutusies ērti. “Tas ir ļoti neglīts pūlis, un es negribēju būt tā daļa. Es esmu kautrīga un mājās sēdētāja.”
Pirms aktrises karjeras uzsākšanas Lebroka bija viena no vadošajām modelēm 1970. gados. Pēc lomas “Weird Science” viņa kļuva par Pantene matu kopšanas līnijas reklāmas seju un ieguva slavu ar frāzi “Neienīsti mani, jo es esmu skaista”. 2012. gadā viņa atklāja, ka sākotnēji jutusies neērti to izrunāt un gandrīz atteikusies no piedāvājuma.
Tagad Lebroka saka, ka ar gadiem ir kļuvusi pārliecinātāka. “Es nekad nedomāju, ka esmu skaista. Tagad jūtos skaistāka nekā toreiz. Diemžēl jaunība tiek izniekota jaunajiem,” viņa piebilda.
Lai gan viņa pavisam pametusi Holivudu, Lebroka laiku pa laikam atgriežas projektos — gan filmās, gan realitātes šovos. Pēdējā lielākā loma bijusi 2021. gada komēdijā “Tomorrow’s Today”.