Cilvēki nosoda Kortniju Kardašjanu par to, ka, izbraucot ar laivu, dēlam neuzvilka glābšanas vesti
Pagājušajā piektdienā Kortnija Kardašjana Bārkere saņēma plašu kritiku par to, ka ģimenes atvaļinājuma laikā Kordeleinā, Aidaho štatā, neuzvilka savam 21 mēnesi vecajam dēlam Rokijam glābšanas vesti, atrodoties kopā ar viņu uz laivas.
46 gadus vecajai realitātes zvaigznei ir 283,4 miljoni sekotāju sociālajos tīklos, un daudzi pauda bažas un sašutumu par viņas izvēli neuzvilkt dēlam glābšanas vesti. Aidaho štata likums nosaka, ka visiem bērniem līdz 14 gadu vecumam jāvalkā glābšanas veste, ja viņi atrodas uz aptuveni 5,8 metrus garas vai īsākas laivas, kas pārvietojas, ziņo "Daily Mail."
Daudzi komentētāji, ka šādi Kortnija apdraud bērna dzīvību: “Lūdzu, lūdzu, uzvelciet glābšanas vesti tam mīļajam bērnam!” rakstīja cilvēki, atgādinot, ka tas ir pretlikumīgi. Kāds pieminēja arī nopietnu avāriju Taho ezerā, kur izdzīvoja tikai tie, kas bija uzvilkuši glābšanas vestes. Netika taupīti arī sarkastiski komentāri, piemēram: “Nerādi dēla seju, lai pasargātu no interneta, bet neaizsargā viņu no noslīkšanas… prioritātes.”
Sestdien Kortnija paziņoja, ka ir iegādājusies Stohlquist “Infant” glābšanas vesti par 69,99 ASV dolāriem, kas der mazajam Rokijam. Atbildot sekotājiem, viņa rakstīja: “Labs ieteikums. Godīgi sakot, neiedomājos par dažiem riskiem. Paldies, ka mani informējāt, un ceru, ka tas palīdzēs arī citām māmiņām apzināties noteiktu veidu braucienu ar laivu riskus bez glābšanas vestes.”