Siržu lauzējs Čads Maikls Marejs gandrīz nomira pusaudža vecumā…
Amerikāņu aktieris Čads Maikls Marejs savas karjeras laikā ir atveidojis daudz ikonisku lomu, taču tas gandrīz nenotika, jo pusaudža gados viņš gandrīz nomira.
Reklamējot jauno filmu “Freakier Friday”, aktieris raidierakstā “Great Company” atklāti pastāstīja par savu gandrīz letālo pieredzi, kad viņam bija tikai 15 gadi.
Marejs stāstīja vadītājam, realitātes šovu zvaigznei Džeimijam Leingam, ka viņa zarnas bija savijušās un bija sākusies iekšēja asiņošana. Viņš slimnīcā pavadīja vairāk nekā divus mēnešus, pārcieta operāciju un bieži atradās bezsamaņā.
Viņš zaudēja daudz asiņu un bija “uz nāves gultas”. Marejs atceras, kā redzēja tēvu sarunājamies ar priesteri par pēdējo atvadīšanas rituālu, pirms medmāsa Sendija viņam veica asins pārliešanu, kas izglāba viņam dzīvību. Slimnīcas laikā viņa svars no 82 kilogramiem samazinājās līdz aptuveni 54 kilogramiem.
Dažus gadus vēlāk Marejs jau bija ieguvis lomas tādās seriālos kā “Dawson’s Creek”, “Gilmore Girls”, kā arī “One Tree Hill” un “Freaky Friday”.
Mūsdienās aktieris piekopj veselīgu dzīvesveidu — ne lieto alkoholu un ēd veselīgi — jo nevēlas atkal nonākt līdzīgā veselības krīzē.