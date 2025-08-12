Inetas Rudzītes meita dzied vienā grupā ar Normunda Rutuļa dēlu
Dziedātājas un Islandes goda konsules Inetas Rudzītes jaunākā meita Elza Marija Rudzīte iet mammas pēdās un jau spērusi pirmos soļus Latvijas mūzikā.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Inetas Rudzītes jaunākā meita Elza Marija Rudzīte mācās Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas džeza klasē – nākamais būs beidzamais mācību gads. “Meita jau kopš mazotnes izrādīja interesi par dziedāšanu, pati vēlējās būt uz skatuves, es nekur viņu nevirzīju. Mazliet piepalīdzēju ar ieteikumiem, kad redzēju, ka viņai dziedāšana dabiski padodas. Kad bija mazāka, vairāk manī ieklausījās, tad sekoja spurainie pusaudža gadi, kad likās – viss, ko mamma dara, ir nepareizi. Bet pusaudža spurainais posms nu jau ir aiz muguras,” smaida Ineta.
17 gadu jaunā Elza Marija Rudzīte muzicē vidusskolas ansamblī "NoFlash", kā arī grupā "Flashback". Visi pieci grupas dalībnieki ir bijušie skolasbiedri, kā arī labi draugi. Un grupas basģitārists ir Edvards Rutulis, kas iet sava tēva – populārā latviešu dziedātāja Normunda Rutuļa – muzikālajās pēdās.