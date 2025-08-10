Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - šausmas ielejā, bagāto noslēpumu atklāšana un manipulācijas muižā
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties šausmu filmu "Līdz rītausmai", dokumentālu seriālu "Bagātie un bezkaunīgie" un melnā humora trilleri "Soltbērna".
Ieslodzīti ielejā
Gadu pēc māsas Melānijas noslēpumainās pazušanas Klovere kopā ar draugiem dodas uz nomaļo ieleju, kur viņa pazuda.
Izpētot pamestu tūrisma centru, viņi atklāj, ka viņus vajā maskēts slepkava un šausminošā veidā nogalina citu pēc cita. Un pēc tam… viņi pamostas un nonāk atpakaļ tā paša vakara sākumā. Ieslodzīti ielejā, viņi ir spiesti atkal un atkal izdzīvot šo nakti.
Bagātie un bezkaunīgie
"Bagātie un bezkaunīgie" ir stāsti par slavu, bagātību un noslēpumiem.
"Noziegums pret Pemu un Tomiju", piemēram, ir līdz šim neizstāstītais patiesais stāsts par vēsturē slavenākā seksa ieraksta zādzību, publiskošanu un izmantošanu, kuru pirmo reizi atklās iesaistītās personas. Tāpat lūkojams stāsts par NBA zvaigzni Baisonu Dele, agrāk Braienu Viljamsu, kam bija viss, taču viņš pievērsās nomadu dzīvei zem zvaigznēm, līdz noslēpumaini pazuda uz laivas Klusā okeāna dienvidu daļā. Tiek pētīts noslēpums par bitkoinu miljonāru Džeraldu Kotonu, kurš nomira aizdomīgos apstākļos, kad 2019. gadā no viņa kriptovalūtu biržas pēkšņi pazuda simtiem miljonu dolāru, kā arī stāsts par modes uzņēmēju un miljardieru Pīteru Nīgardu un viņa dīvainajiem centieniem apturēt novecošanos.
Manipulācijas muižā
"Soltbērna" ir melnā humora trilleris, kas neatstāj vienaldzīgu.
Oksfordas students Olivers kļūst apsēsts ar savu bagāto kursabiedru Fēliksu, kurš viņu uzaicina pavadīt vasaru ģimenes muižā Soltbērnā. Olivera apsēstība pāraug manipulācijās un tumšos noslēpumos, kas noved pie traģiskiem notikumiem.