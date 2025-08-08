Restlinga leģendas Halka Hogana meita skaidro, kāpēc neapmeklēja tēva bēres
Restlinga leģendas Halka Hogana (īstajā vārdā Terija Džīna Bolea) bērēs, kurās pulcējās desmitiem slavenu viesu, netika manīta viņa meita Brūka. Sieviete sociālajos tīklos skaidroja, kāpēc izvēlējas bēres neapmeklēt.
Brūka Hogana paziņojusi, ka nav piedalījusies sava tēva bēru ceremonijā, jo uzskata, ka tāda būtu bijusi arī viņa paša vēlme.
Izvērstā ierakstā sociālajos tīklos Brūka rakstīja: “Mans tēvs neieredzēja bēru drūmumu. Viņš nevēlējās tās. Un, lai gan zinu, ka cilvēki sēro dažādi, un esmu ļoti pateicīga par visiem pasākumiem, kas tika rīkoti viņa piemiņai, kā viņa meitai man bija jāpieņem savs lēmums, kā viņu godināt vislabāk un vispatiesāk… privāti… tā, kā es jutos viņam vistuvāk.”
Tā vietā Brūka savu tēvu godinājusi, vedot bērnus uz pludmali un peldoties sāļajā ūdenī, kuru Halks tik ļoti mīlēja. Viņa piebilda, ka “vienīgais, kas šodien pietrūka”, bija Halks savā saliekamajā krēslā, skatoties uz viļņiem un saulrietu.
Sirsnīgajam vēstījumam pievienotas fotogrāfijas, kurās Brūka redzama pludmalē kopā ar vīru Stīvenu un viņu septiņus mēnešus vecajiem dvīņiem Oliveru Endrjū un Molliju Džīnu. Brūka uzskata, ka Mollija turpinās lietot iesauku “mazā zivs”, kā tēvs savulaik sauca pašu Brūku.
Viņa noslēdza ar vārdiem: “Katrs smilšu grauds un katrs vilnis man atgādināja par to, ka esmu tava pludmales meitene, un satuvināja mūs ar tevi. Lūdzu, lai tu esi mierā un zini, cik ļoti es tevi mīlu. Atpūties debesīs, tēt.”
Brūkas ieraksts publicēts tikai dažas stundas pēc Hulka piemiņas pasākuma Floridā, kurā piedalījās arī tādas slavenības kā Triple H, Kida Roks, Riks Flērs, Vinsents Makmens, Deniss Rodmens un citi.
Tajā pašā dienā Brūka radio intervijā “Bubba the Love Sponge” atzina, ka viņai ir aizdomas par dažiem apstākļiem, kas saistīti ar tēva nāvi.
Harizmātiskais Halks Hogans savulaik pārvērta profesionālo restlingu par ģimenes izklaides sporta veidu. Pirms viņa šis “sporta” veids piesaistīja salīdzinoši šauru auditoriju, bet viņa teatrālā uzvedība ringā piesaistīja gan bērnus, gan viņu vecākus un uzšāva debesīs restlinga popularitāti. Viņš radīja popkultūras fenomenu “Halkamāniju”, viņa bandana un ūsas jau gadu desmitiem ir fanu simbols.
2005. gadā viņu uzņēma “World Wrestling Entertainment” (WWE) Slavas zālē, pēc desmit gadiem viņu gan izslēdza skandāla dēļ, kad tika publiskots video ar viņa rasistiskiem izteikumiem, kas bija slepus ierakstīti seksa laikā. Viņš iesūdzēja tiesā klipu publicējušo interneta tabloīdu “Gawker” un uzvarēja. 2020. gadā vidū otro reizi uzņēma Slavas zālē.