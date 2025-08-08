FOTO: Lietus netraucē ballītei - Lucavsalā atklāts “Positivus” festivāls

“Positivus” startē ar stilu – pirmie kadri no festivāla
Piektdien, 8. augustā, sākās gaidītākais mūzikas festivāls Baltijā – Positivus. Kā novēroja Jauns.lv, festivālā jau ieradušies pirmie apmeklētāji un uzstājušies pirmie mākslinieki.
Pilsētas burzmas ieskauts, šogad festivāls programmas ziņā nedaudz atšķirsies no pēdējiem gadiem. Tāpat būs daudz jauna ārpus mūzikas skatuvju programmām, bet visam pāri pozitīva festivāla atmosfēra ar grandioziem koncertiem.
2025. gadā, Positivus festivālā debitēs britu sensācija - multi-instrumentālists Mura Masa, kurš drosmīgi nojauc robežas starp elektroniku, popu un hiphopu, radot svaigu un neparedzamu muzikālo pieredzi. Sapņainais vācu duets Milky Chance aizvedīs klausītājus melodiskā ceļojumā, ļaujot uz mirkli aizmirst ikdienu un iegrimt mūzikas ritmos, savukārt britu mūziķis Elderbrook uzlādēs festivālu ar ritmiem, kuriem neviens nespēs pretoties!
Nevainojama producēšana, āķīgi ģitāras ritmi, spēcīgs bass un pavedinošs vokāls - viens no gaidītākajiem koncertiem festivālā šovasar noteikti būs Two Feet. Savukārt duets Hippie Sabotage aizraus ar žanriski neierobežotu skanējumu, kurā savijas elektronika, hiphops un alternatīvā mūzika.
Šogad uz Positivus skatuves atgriežas ukraiņu mūziķis Ivan Dorn, kura spilgtā harizma un neparedzamās interpretācijas nekad neliek vilties. Par intensīvu elektroniskās mūzikas devu parūpēsies The Hellp, nodrošinot elektrizējošu atmosfēru!
Protams, festivāls nebūtu iedomājams arī bez spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Positivus programmai pievienojas mākslinieks, kurš papildus komentārus neprasa - Wiesulis. Iespējams, šarmantākā latviešu indie grupa Carnival Youth atdzīvinās savu sapņaino skaņu, radot neparastu noskaņu, kas neļaus vilties. Hiphopa izcilnieks Fiņķis uz skatuves nodrošinās īstenu enerģiju, bet Chris Noah - tavs nākamais popmūzikas elks, pacels festivālu jaunā līmenī ar savu skanējumu!