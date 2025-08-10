Tūriste brīdina par svarīgu etiķetes noteikumu tiem, kas dodas uz Parīzi
Ja plānojat apmeklēt Parīzi, ir vērts iepriekš pārbaudīt ne tikai biļetes un rezervācijas, bet arī koferu saturu. Papildus stilīgām kleitām un vieglām pastaigas drēbēm siltās dienās, pievērsiet uzmanību arī apaviem - tie var izrādīties izšķirošais faktors, raksta "Express".
Izdevums min amerikāņu tūristes Leinijas Takeres stāstu, kura nesen atpūtās Francijas galvaspilsētā un nonāca neveiklā situācijā, jo viņai nebija atbilstoša apģērba.
Pēc viņas teiktā, vakaros, dodoties izklaidēties pilsētā, viņai vairākas reizes tika liegta ieeja naktsklubos, jo viņa bija sandalēs - šie iestādījumi pieprasīja apavus ar papēžiem.
"Svarīga piezīme visām meitenēm, kas dodas uz Parīzi: mēs netikām vairākos klubos pagājušajā naktī, jo bijām sandalēs. Gandrīz visur vajag kurpes ar papēžiem," stāstīja Leinija.
Galu galā viņai tomēr izdevās iekļūt vienā no klubiem, paskaidrojot apsargam, ka viņas sandales ir no "Valentino". "Godīgi sakot, es pati sevi ienīstu par to. Sūtiet mani uzreiz uz cietumu," atzinās meitene.
Sociālo tīklu reakcija uz šo stāstu, kuru Leinija publicēja savā "Instagram", bija dažāda: daži uzskatīja, ka viņa pati ir vainīga, jo nebija sagatavojusies, bet citi kritizēja klubu novecojušo politiku.
"Kā francūziete es cerēju, ka šis stulbais noteikums par papēžiem klubos jau sen ir beidzies. Nopietni. Vīrieši klubos ienāk sporta drēbēs, bet mums jālauž kājas uz deju grīdas," rakstīja kāda komentētāja.
Citi lietotāji atgādina: naktsklubi pieprasa ne tik daudz augstpapēžu kurpes, cik vienkārši slēgtus apavus - tas ir gan stila, gan drošības jautājums.