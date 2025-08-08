Kultūras karstais punkts: ko augustā piedzīvot Cēsīs - Latvijas kultūras galvaspilsētā
Augusts Cēsīs ir kā bagātīgi klāts kultūras galds, kur ikviens var atrast sev piemērotu notikumu – no mākslas pastaigām, koncertiem, izstādēm un literāriem vakariem līdz krāšņām dižgaru puķu dobēm un festivāliem ar industriālu noskaņu. Mēneša un arī visa kultūras galvaspilsētas gada centrālais notikums ir MĀLS – divu dienu multimediāls lielnotikums, kas 16. un 17. augustā Cēsu Pils parkā pulcēs teju divus tūkstošus dejotāju un dziedātāju un piesaistīs plašu apmeklētāju uzmanību.Šajā rakstā piedāvājam ieskatu pasākumos un vietās, ko augustā vērts piedzīvot Cēsīs un novadā – ar dažu vietējo cilvēku ieteikumiem kā ceļvedi.
Iesaka "Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks
Art Walk, 9. augusts, Cēsis
Cēsis vienmēr ir spējušas raudzīties pāri robežām un nav vairījušās iedvesmoties no pasaules pieredzes dažādās jomās. "Art Walk" to spilgti apliecina. Tā ir lieliska starptautiska prakse, kas paver iespēju ne tikai lielajām, bet arī mazajām izstāžu zālēm parādīt savu potenciālu un darbus. Māksliniekiem tā ir iespēja uzrunāt apmeklētājus, iedvesmot un, kas zina, varbūt pēc šīs mākslas pastaigas kāda sienu jau rotās jauna glezna vai cits oriģināls mākslas darbs.
Līgatnes papīrfabrikas festivāls, 16. augusts, Līgatne
Cēsu novadā atdzimst papīra ražošanas tradīcijas, un jau ceturto gadu festivāla saimnieki aicina uz nesteidzīgu, iedvesmojošu un sirsnīgu kopā būšanu vēsturiskajā papīrfabrikā. Diena solās būt piepildīta ar vērtīgām sarunām, koncertiem, radošām aktivitātēm un, protams, gardiem mirkļiem Pavāru mājā.
Dižgaru puķu dobes, visu mēnesi, Cēsis
Man vienmēr patikušas radošas un neierastas mākslas formas – īpaši tad, ja tajās savijas vairākas jomas. Šajā gadījumā – dārzniecība, rakstniecība, dizains un kultūra. Cēsu pilsētvidē šovasar ikviens var atklāt unikālu vides dizaina stāstu – dobes, kas veltītas izciliem Cēsu novada kultūras cilvēkiem. Tās veidotas dažādās vietās pilsētā, ļaujot garāmgājējiem iepazīt gan dižgaru personības, gan krāšņās augu kompozīcijas, kas simboliski atklāj viņu raksturu un ieguldījumu Latvijas kultūrā.
Iesaka Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks un Latvijas Kultūras akadēmijas padomes priekšsēdētās Atis Egliņš-Eglītis
Rakstivāls, 10. augusts, Līgatnes radošais kvartāls "Zeit"
Otrais Latvijas rakstīšanas festivāls, kas šogad iegūs starptautisku mērogu. Festivāls aicina ikvienu, kam patīk rakstīt, lasīt, domāt vai vienkārši meklēt iedvesmu; te būs darbnīcas, sarunas, literāras pastaigas un izaicinājumi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Dalībnieku vidū būs plaši pazīstami autori, mākslinieki un izglītības jomas profesionāļi, tostarp arī viesi no Igaunijas, Lietuvas un Ukrainas. Esot tur, iesaku izbaudīt Līgatnes skaisto dabu un apmeklēt kādu no Līgatnes restorāniem un kafejnīcām. Tajā skaitā vienīgo Latvijas restorānu, kam piešķirta Michelin ceļveža prestižā Zaļā zvaigzne – “Pavāru māja Līgatnē”.
Veidenfests, 16. augusts, Liepas pagasta "Kalāči"
Eduarda Veidenbauma dzimtās mājas “Kalāči” ir ne tikai kļuvušas par Latvijas eksperimentālās un mūsdienu kultūras notikumu epicentru, bet tā ir arī meditācijas un iedvesmas vieta. Tādēļ īpašs ieteikums ir apmeklēt “Veidenfestu”, kur būs kliegšanas kambaris, mālu vanna, dzejas slams, radošās rakstīšanas darbnīcas. Uzstāsies mūziķi un mākslinieki – Ieva Akurātere, Keitija Bārbale, "Juuk", "Nova Koma", “Rūgtais gurķis” un citi Latvijā zināmi un jaunatklāti mākslinieki.
Māls, 16. un 17. augusts, Cēsis
No zemes dzīlēm nācis uz debesīm kāpis. Viens no šī gada interesantākajiem un lielākajiem Latvijas kultūras notikumiem. Unikāls koncertuzvedums ar 2000 dalībniekiem, “Auļiem” un “Latvian Voices”. Koncertuzvedums, kam top īpaša scenogrāfija un kam gatavošanās notiek jau vairāku mēnešu garumā. Man ir bijusi izdevība pa “atslēgas caurumu” ielūkoties pasākuma tapšanā, tādēļ ar lielu nepacietību gaidu gala rezultātu.
Iesaka kuratore un galerijas "ASNI" līdzdibinātāja un direktore Auguste Petre
Kailā dzīvība, visu augustu, Cēsu vecais alus brūzis
Šā gada "Mākslas festivāls Cēsis" ietvaros vecajā Cēsu alus brūzī ir atgriezusies centrālā laikmetīgās mākslas izstāde, kurai dots nosaukums "Kailā dzīvība". Izstāde kuratora Igora Gubenko un biedrības "Mākslas birojs" vadībā pievēršas antropocentriskajam izteiktā sociālā kontekstā - ķermeņa un prāta psiholoģija mākslinieku darbos ir atspoguļota ciešā saiknē ar mūsdienu eksistences pamatvērtībām. Izstādē apkopoti izcilu Baltijas valstu un Ukrainas mākslinieku darbi un tā būs aplūkojama līdz pat augusta beigām.
ISSP fotogrāfijas skolas absolventu izstāde, visu augustu, mākslas telpa MALA
Noteikti ir vērts apmeklēt ISSP fotogrāfijas skolas absolventu izstādi, kas līdz pat 7. septembrim būs aplūkojama mākslas telpā MALA. Izstāde apvieno jaunās talantīgu fotogrāfu paaudzes darbus, kuri balstās vizuālos pētījumos par klātbūtnes, atmiņas un identitātes pieredzi. Autori izstādes tapšanā strādājuši ar arhīvu materiāliem un interpretējuši tos, jaucot robežas starp līdzdalību un novērojumu.
Iesaka "Signet Bank" valdes locekle Ineta Done
Māls, 16. un 17. augusts, Cēsis
Esmu pārliecināta, ka viens no emocionāli dziļākajiem un vizuāli iespaidīgākajiem notikumiem Cēsu kultūras galvaspilsētas programmā šovasar būs multimediālais koncertuzvedums “Māls”. Tas ir simbolisks un daudzslāņains stāsts par Cēsu novada pamatiezi – mālu. Spēcīga radošā komanda kopā ar dejotājiem, dziedātājiem un māksliniekiem no dažādiem žanriem radīs laikmetīgu, jutekliski bagātu interpretāciju par māla nozīmi un klātbūtni cilvēka dzīvē. Šajā uzvedumā māls iegūs balsi, kustību un formu, pārtopot stāstā par cilvēka saikni ar materiālu, kas klusi, bet neatlaidīgi caurvij mūsu ikdienu, tradīcijas, kultūru un pasaules uztveri. Tas būs kas vairāk nekā kultūras notikums – tā būs pieredze, kas vienlaikus sakņota zemē un vērsta zvaigznēs.
Cēsu Vāgneriāna, 9. augusts, Cēsis
Klasiskās mūzikas cienītājiem noteikti iesaku nepalaist garām “Cēsu Vāgneriānas” tradīciju – koncertciklu, kas ik gadu pievēršas Riharda Vāgnera daiļradei. Šogad klausītajiem būs iespēja koncertzālē "Cēsis" dzirdēt operu “Parsifāls” – vienu no komponista garīgākajiem opusiem. Koncertatskaņojumu baudīsim Latvijas Nacionālā simfoniskā orķesta izpildījumā un diriģenta Tarmo Pelrokoski vadībā kopā ar spožām pasaules opermūzikas zvaigznēm. Tā nav tikai muzikāla pieredze – tā ir meditācija, kurā mūzika, filozofija un simboli savijas dziļā, emocionālā vēstījumā. Tas ir notikums, kas uzrunās gan pieredzējušus operas mīļotājus, gan tos, kuri tikai meklē ceļu uz klasiskās mūzikas pasauli.
Camera as Passport, līdz pat oktobra sākumam, Cēsis
Tiem, kam tuva vizuālā māksla, iesaku apmeklēt Ulvja Alberta izstādi "Camera as Passport", kas skatāma Pasaules latviešu mākslas centra galerijā "Ripa". Alberts ir viens no spilgtākajiem latviešu izcelsmes fotogrāfiem, kurš dokumentējis Amerikas popkultūras zelta laikmetu. Viņa objektīvā iemūžinātas tādas personības kā Džimijs Hendrikss, Tīna Tērnere, Džeks Nikolsons un daudzi citi. Šie attēli nav tikai portreti – tie ir laikmeta spoguļi, kuros skaidri jūtama gan Holivudas spozme, gan dzīves tuvplāni. Izstāde lieliski iekļaujas "ArtWalk Cēsis" programmā un sniedz iespēju iepazīt fotomākslu un piedzīvot autentisku mākslas pastaigu cauri Cēsu vecpilsētai.