"Hanibāls Lekters" Entonijs Hopkinss parodē Kimas Kardašjanas jaunās produkcijas lietošanu. Pati Kardašjana ir sajūsmā!

Jāpiebilst, ka Džonatana Demmija (1944-2017) “Jēru klusēšana” (The Silence of the Lambs), kuras pamatā ir Tomasa Harisa 1988. gada tāda paša nosaukuma grāmata, kļuva par trešo filmu vēsturē un pagaidām pēdējo, kura saņēmusi Amerikas Kinoakadēmijas “Oskara” balvas visās piecās galvenajās kategorijās kā gada labākā filma, labākais režisors, labākais aktieris (Hopkinss), labākā aktrise (Fostere) un labākais adaptētais scenārijs. 2011. gadā filmu iekļāva ASV Kongresa bibliotēkas Nacionālajā kino reģistrā kā “kulturāli, vēsturiski vai estētiski nozīmīga filmu”. Tā joprojām ir vienīgā gada labākās filmas “oskaru” saņēmusī šausmu filma. 2003. gadā Hopkinsa attēlotais Lekters tika ierindots 1. vietā Amerikas Kinoinstitūta filmu ļaundaru sarakstā.