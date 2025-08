VIDEO: Vairāk nekā 4000 rīdzinieku un pilsētas viesu pulcējās Doma laukumā, kur notika vērienīgais mūzikas festivāls “Scandifest”

Scandiweb ir viens no vadošajiem e-komercijas risinājumu izstrādātājiem Ziemeļeiropā, kas specializējas Magento, Adobe Commerce un PWA tehnoloģijās, apkalpojot tādus zīmolus kā Jaguar, Puma, The New York Times, Happy Socks un daudzus citus. Uzņēmums dibināts Latvijā pirms vairāk nekā 20 gadiem, un šobrīd tas nodarbina vairāk nekā 400 darbiniekus un apkalpo klientus vairāk nekā 30 valstīs, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikā.