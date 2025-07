Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - sagrauta ģimenes dzīve, vilkacis glābj Zemi un mīlulis Matīss

Spēlfilmas "Mīlulis" scenārija līdzautori ir tās režisors Staņislavs Tokalovs un Valdemārs Kalinovskis. “Šī ir jau otrā filma, kuras scenāriju radījām kopā ar Valdemāru. Šo gadu laikā mums ir izveidojusies lieliska sadarbība – nu jau saprotamies no pusvārda un pazīstam viens otra rokrakstu. Pirms scenārija izstrādes man bija svarīgi atrast stāsta arhetipu. Mēs katrs vismaz reizi esam izmantojuši savas vizuālās vai intelektuālās īpašības, lai iegūtu to, ko vēlamies. Šo arhetipu nolēmām saukt par mīluļiem un uz to balstīt filmas stāstu,” atklāj filmas režisors Staņislavs Tokalovs. Lomās: Kārlis Arnolds Avots, Kristīne Krūze, Paula Labāne, Andris Keišs, Indra Roga, Gundars Āboliņš, Regnārs Vaivars, Elīna Vaska, Uldis Anže, Jānis Jarāns.