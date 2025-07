"Mana dārgā ir ar Otello sindromu!": kā dzīvo "pasaules greizsirdīgākās sievietes" vīrs

Pati Debija atzinusi, ka pati cieš no savas greizsirdības: “Greizsirdība mani ir novedusi līdz lūzuma punktam, reizēm es istabā esmu sviedusi mantas. Esmu daudz likusi Stīvam ciest, taču viņš palicis ar mani visos brīžos, tāpēc zinu, ka viņš ir mans cilvēks.” viņa izteicās “Daily Mail”. “Domāju, ka daudzas sievietes cieš no tāda paša stāvokļa, un to neapzinās. Domāju, ka tas ir saistīts ar sabiedrības spiedienu mums izskatīties noteiktā veidā… Esmu laimīga, ka mans partneris ir tik saprotošs, citām var nebūt tā paveicies.”