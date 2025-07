Šarmantā Laima Vaikule: "Dzīve notiek šodien!"...

Un jums tas izdevās – kļūt par ikonisku figūru visā postpadomju telpā. Kā jūs to piedzīvojāt cilvēciskā līmenī?

Es nekad neesmu centusies būt populāra tādā izpratnē, lai mani visi atpazīst. Es vienkārši ļoti mīlēju savu profesiju. Man nekad nav bijusi “zvaigžņu slimība”. Lai gan ir gadījies, ka pat manu mašīnu cilvēki ir cēluši un uz rokām nesuši. To visu esmu izjutusi, bet tas mani neaizskāra. Es mīlu skatuvi, savu darbu un cienu to publiku, kas atnāk mani klausīties. Ir svarīgi nezaudēt to sajūtu, ka tev vienkārši ir paveicies. Un, protams, nevaru nepieminēt Raimondu Paulu – viņš manā karjerā spēlējis ļoti lielu lomu. Padomju Savienībā galvenais ceļš uz panākumiem veda caur televīziju. Tolaik bija svarīgi nokļūt pirmajā kanālā. Kad mani redzēja televīzijas cilvēki, man piedāvāja uzstāties Jaungada šovā Uguntiņa, tas bija milzīgs gods. Tomēr es atteicos, jo man tieši tajā laikā bija mēģinājums. Viņi bija šokā! Bet galu galā televīzija atnāca uz manu mēģinājumu un tomēr to nofilmēja. Tā es pirmo reizi nokļuvu pirmajā kanālā. Un, lai arī neko īpašu nedarīju, lai kļūtu slavena, tas viss notika. Es to saucu par likteni. Toreiz uzstājos ar dziesmu Mušmire. Un, jā, es dziedāju krieviski. Bet jāatceras – manā karjerā viss sākās ar dziesmām latviešu valodā. Ar tām es iemantoju mīlestību, un tieši latviešu valoda man atnesa pirmos panākumus. Kaut kādā ziņā ir ironiski, ka par to Latvijā maz runā.