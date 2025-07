VIDEO: šova "Ģimene burkā" dalībniece Sintija Rūze cenšas apgūt Z paaudzes valodu, lai labāk saprastu savus skolēnus. Kā viņai sanāk?

Sintijai rodas vairāki jautājumi saistībā ar vārdnīcā atrodamajiem vārdiem, tāpēc viņa griežas pēc palīdzības pie meitas Rūtas. Un labi, ka tā, jo jau pirmais vārds izrādās problemātisks. Uz jautājumu, vai viņa var lietot vārdu slay, meita atbild: “Tas jau ir izgājis no modes ļoti sen, tas ir kāds 2020. gads, un tagad tas ir cringe.” Tas gan atkal rada nelielu nesaprašanos, jo Sintija domā, ka slay ir izgājis no modes un tagad tā vietā jālieto vārds cringe. Meita nesaprašanos nogludina – mūsu dienās teikt slay ir cringe, kas nozīmē – ļoti dīvaini un nesmieklīgi. Ar to arī pirmais vārds ir apgūts – cringe ir lietojams!