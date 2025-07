Vai 16 gadu pēc traģiskā sievas zaudējuma Liams Nīsons atradis mīlestību kopā ar Pamelu Andersoni?

2024. gadā šķita, ka Nīsons mīlestību vairs nemeklē. "Es to visu jau esmu pārdzīvojis," viņš sacīja. Taču varbūt Pamelas Andersones satikšana šo pārliecību būs mainījusi. To rādīs laiks, vai bijusī “Pludmales patruļas” glābēja būs īstā, kura izglābs viņu arī no vientulības.