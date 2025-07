Gaisā virmo romantika! Aktrisei Džesikai Albai izveidojušās attiecības ar šo uzlecošo zvaigzni

Denijs Ramiress ir 32 gadus vecs amerikāņu aktieris. Viņš vislabāk pazīstams ar Hoakina Toresa lomu “Marvel” fantastikas filmā “Kapteinis Amerika: Brīnišķīgā jaunā pasaule” (“Captain America: Brave New World”, 2025) un studijas “Disney+” seriālā “The Falcon and the Winter Soldier” (2021). Tāpat viņš filmējies arī kinolentē “Top Gun: Maverick” (2022) un seriālā “The Last of Us” (2025)."