Kāds muļķīgs jautājums "Tinder" lietotnē kļuvis par šī brīža "TikTok" hitu

Dziesma sākas ar nevainīgu jautājumu: “Vai tev ir bērni?” Uz to seko atbilde: “Jā, man ir viena meita. Un tev?” Nākamais jautājums, ko uzdod vīrietis: “Cik tēvu ir tavai meitai?”Jautājums tieši par to, vai vairāki tēvi bija iesaistīti meitas ieņemšanā. Tiek atbildēts: “Man ir viena meita”, acīmredzami, norādot, ka atbilde ir viens, tomēr tas, kurš uzdod jautājumu neatkāpjas: “Es saprotu, bet vai viņai ir viens tēvs?” Saruna turpinās ar to pašu atkārtoto jautājumu, bet atbilde paliek nemainīga. Fona tekstā dzirdams: “Viņš ir izcils matemātikā.” Dziesma noslēdzas ar vārdiem: "Es nesaprotu..."