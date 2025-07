Gustavs Dāvis Grigalis ar ģimeni Aļaskā apskata kleitu no lašu asakām

“Universitātes muzejs pārsteidz ar eksponātu daudzveidību un 2000 gadu senu Aļaskas mākslu. Arktikas dinozauru kauli, dzīvnieku izbāžņi, dinozaura ādas fragments, mēbeles, sadzīves priekšmeti… No visiem eksponātiem visvairāk uzrunāja kleita, kas taisīta no laša asaku pērlītēm. Apbrīnojama pacietība un rūpība! Dinozaura ādas fragments mazliet uzdzen skumjas, bet no veselas zivs ādas taisīts trauks atgādina, ka pilnīgi visam var atrast pielietojumu un katru dabas materiālu var izmantot līdz pat pēdējais šūnai.”