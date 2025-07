Gvineta Paltrova uzaicina bijušo vīru dzīvot kopā. Aktrises laulātais draugs uzsprāgst dusmās

Gvineta Paltrova un Breds Falčuks ir precējušies kopš 2018. gada, bet viņas iepriekšējā laulība ar Krisu Mārtinu ilga no 2003. līdz 2014. gadam. Lai arī Gvinetai un Bredam nav kopīgu bērnu, viņi katrs audzina bērnus no iepriekšējām laulībām. Arī Falčukam no pirmās laulības ir divas atvases. Ar TV producenti Sūzenu Bukiniku viņš bija precējies no 2002. līdz 2013. gadam.