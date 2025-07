"Es vēl nejūtos gatava” STIRNA tomēr neuzstāsies "Positivus" festivālā

Festivāls “Positivus” Rīgā, Lucavsalā, pirmo reizi notika 2022. gada jūlijā, abās festivāla dienās pulcējot attiecīgi 20 tūkstošus un 23 tūkstošus apmeklētāju, no kuriem vismaz 6000 bija no ārvalstīm, galvenokārt, Lietuvas un Igaunijas. Savukārt 2024. gadā “Positivus” kopējais apmeklētāju skaits sasniedza 25 tūkstošus katrā festivāla dienā un ārvalstnieku kopējais apmeklētāju skaits pārsniedza 7000, galvenokārt, no Lietuvas, Igaunijas un Ziemeļvalstīm.