Džastins Bībers pārsteidz fanus ar negaidītu jaunu albumu

Albuma dziesmu nosaukumi un teksts liecina par Bībera attiecībām, ģimenes dzīvi un ticību. Otrā dziesma “Daisies” ietver tādas rindas kā “falling petals, do you love me or not” ("krītošas ziedlapiņas – vai tu mani mīli vai nē") un “you said forever babe, did you mean it or not?” ("tu teici uz mūžu, mīļā – vai to domāji nopietni vai nē?"), kas, iespējams, atspoguļo viņa laulību ar Heiliju.