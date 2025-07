Gatis Babris par kopdzīvi ar dziedātāju Jenny May: "Mums rozā brilles bija vismaz trīs gadus"

"Iepriekšējās attiecības man bija salīdzinoši ilgu laiku – vairākus gadus. Līdz ar to – es jau skaidri zināju, ko es gribu, ko es negribu," raidījumā "Divi vienā" atklāti stāsta Gatis. Tieši šī skaidrība kļuva par pamatu jaunai lapaspusei Gata dzīvē – brīdī, kad viņš satika dziedātāju Jenny May. Viņu iepazīšanās nebija nejauša, bet gan liktenīga. Gatis jau no pirmās tikšanās reizes juta: Maija ir tā, kuru viņš meklējis: "Tās lietas, ko es gribu, visas bija Maijā. Viņā nebija tādu lietu, ko es negribu. Man pašam tas bija liels pārsteigums."