"Riebīgais radījums mani pameta" Attiecības un problēmas, kuras pirms 20 gadiem sūtījām tīņu žurnāliem

Man ir liela problēma. Es bez kosmētikas nevaru dzīvot. Es esmu ļoti smuka meitene (ar kosmētiku), bet, kad to noņemu, man pretīgi skatīties spogulī. No rītiem, kad uzlieku kosmētiku, man ir prieks, un es stundām ilgi varu sevi vērot spogulī. Man ir tikai 16 gadi, bet kosmētiku sāku lietot jau no 13 gadu vecuma. Bez tonālā krēma vispār nevaru, mana seja ir bāla un nesmuka. Patīku ļoti daudziem puišiem, bet, ja viņi mani redzētu bez kosmētikas, mani nemaz nepazītu un apsmietu par to, ka esmu tik pretīga. Pat mans puisis nevarētu mani izturēt. Viņam būtu kauns no manis. Tagad viņš lepojas, ka viņam ir tik smuka meitene kā es. Ejot pa ielu, ļoti daudzi uz mani atskatās, arī vīrieši un pat veci veči. Es varu derēt: ja es vienu dienu izietu ielās bez kosmētikas, mani neviens neievērotu un neatskatītos, bet man tas tik ļoti patīk! Es zinu, tu teiksi, ka esmu jauna un varu izdzīvot bez kosmētikas, bet es to nevaru, tāpēc nav vērts mani pierunāt. Kas būs pēc gadiem 10–20? Lūdzu, palīdzi man un manai sejiņai! Gaidu arī lasītāju viedokļus. Skaistule briesmones lomā