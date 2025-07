“Sociālie tīkli mūs salauž” – britu dziedātājs Kalums Skots atzīst, ka cīnās ar ķermeņa dismorfiju

Sliktākajos brīžos viņš apsēsti dokumentējis savus “trūkumus”. "Cilvēkiem, kuri cieš no ķermeņa dismorfijas, sajūta ir kā būt ieslodzītam pašam savā ķermenī. Tas ir briesmīgi. Sociālie tīkli to tikai pastiprina, jo katrs dzīves mirklis tiek idealizēts Instagramā. Bet tā nav īstā dzīve. Cilvēki neliek tur savus sliktākos brīžus. Kāds mostas sešos no rīta ar perfektu frizūru un smaidu – bet kāds ir uzstādījis kameru, lai to iemūžinātu. Tā nav realitāte."