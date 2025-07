Jānim Jarānam aprit 70! Kā aktieris nosvinēja savu jubileju?

Jānis uzskaita visus projektus, kuros šobrīd ir iesaistīts. Un to patiešām ir daudz. Sanāk, ka tā vietā, lai pensijas gados atpūstos, viņš šeptējas pēc pilnas programmas! “Nē, es nešeptējos. Tā drīzāk man ir kā fizkultūra, lai būtu kustībā. Jā, un lai būtu apritē, lai man piedāvātu lomas, dažādus projektus. Es, paldies Dievam, neesmu nevienā teātrī, jo tur gan ir jārukā katru dienu no rīta līdz vakaram. Protams, arī es nevaru bez teātra dzīvot, visiem aktieriem teātris ir kā dzīvesveids, bet man palaimējies, ka varu to darīt, kad un kā gribu. Man šie projekti ir naudiņa, lai ceļotu pa pasauli. Ja pagadījusies laba loma, tad atkal varu kaut kur ar sieviņu aizbraukt. Piemēram, tagad jau gadu spēlēju producenta Jāņa Kļaviņa izveidotajā Brodvejas kases grāvējā "Glābjas, kas var". Spēlējam skatītāju pārpildītās zālēs visā Latvijā. Es tiešām vienmēr esmu bijis ar to izlutināts. Gan kā Miedziņš, gan ar projektu "Imanta–Babīte"...”