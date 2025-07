Pēc mājas zaudējuma ugunsgrēkā Parisa Hiltone nopērk pasakaini skaistu villu, kas iepriekš piederēja aktierim Markam Volbergam. FOTO

Parisa Hiltone ir pati par sevi kultūras fenomens. Slavena ar to, ka ir slavena, Hiltone, bija viena no gadsimtu mijas populārākajiem un vairāk fotografētajiem cilvēkiem pasaulē. Paparaci mīlule bija bieži redzama Losandželosas naktsklubos, kam vēlāk sekoja fenomenālus panākumus guvušais realitātes šovs “The Simple Life”, kas bija viens no pirmajiem šāda veida projektiem. Pretrunīga un visur klātesoša. Viņas iziešana sabiedrībā un izteikumi bija vieni no visvairāk apspriestajiem tematiem 2000. gados. Viņa prata savu slavu pārvērst veiksmīgā uzņēmējdarbībā, tostarp parakstīja līgumu ar parfimēriju līniju, vairākiem luksusa preču veikaliem un pludmales klubu Filipīnās. Šobrīd viņa strādā kā dīdžejs pasaulē populārākajos klubos un pelna līdz 350 000 dolāru stundā.