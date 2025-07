"Kādreiz es tevi atkal redzēšu, un man būs tik daudz ko tev pastāstīt…”: Liama Peina mīļotā dalās atmiņās par dzīvi kopā ar dziedātāju

Keita rakstīja: "Pirms astoņiem mēnešiem es zaudēju savu labāko draugu un kādu, ar kuru es domāju, ka man vēl ir daudz vairāk laika un dzīves kopā. Liams bija tāds cilvēks, kuru sāki justies, ka pietrūkst, tiklīdz izgāji no durvīm. Pat kad es devos prom tikai uz pāris stundām, es atrados steigā atgriezties mājās, lai atkal būtu kopā ar viņu, ar prieku. Tagad, kad jāsaskaras ar realitāti, ka es dzīvoju pastāvīgā stāvoklī, ilgojoties pēc tevis, ir kaut kas, ko es vēl nevaru pilnībā saprast. Zinot, ka es nevaru vienkārši atnākt mājās un redzēt tevi, dzirdēt tavu balsi vai sajust tavu apskāvienu, tas ir sāpju veids, ko es nevaru pilnībā izteikt vārdos. Es nespēju saprast, vai dzīve paiet ātri bez tevis, vai arī laiks rit tik lēni, ka nekas no tā pilnībā neizskatās pareizi. Bet es cenšos dzīvot savu dzīvi kā spēju, un dzīvot to tevis dēļ. Kādreiz es tevi atkal redzēšu, un man būs tik daudz ko tev pastāstīt. Tik daudz, ko paspēt. Mīlu tevi, mans eņģeli.”