Repera Tupaka Šakura ģimene un draugi esot izsmēķējuši viņa pelnus

Naits stāsta, ka vakarā pēc Tupaka kremēšanas trauks ar viņa pelniem ceļojis no rokas rokā draugu lokā un katrs ņēmis šķipsniņu pelnu, sarullējis tos cigaretē un izsmēķējis viņu. Merions “Suge” Naits skaidro: "Jums jāizprot, ka tas bija loģiski. Tas bija simboliski. Tas bija it kā tu paturētu sev daļiņu no viņa.”