Laimas Vaikules rīkotajā festivālā pulcēsies Riva, Naumova, Patrisha un citas Latvijas zvaigznes

No 25. līdz 27. jūlijam Dzintaru koncertzālē atkal skanēs vasaras nozīmīgākais muzikālais notikums - "Laima Rendezvous Jūrmala". Uz vienas skatuves tiksies izcili mākslinieki no dažādām valstīm, taču festivāla neatņemama sastāvdaļa vienmēr ir bijusi Latvijas mūziķu klātbūtne. Šogad divu vakaru programmā uzstāsies 11 izcili Latvijas izpildītāji, kas pārstāv plašu mūzikas spektru - no atzītas klasikas līdz spilgtām jaunās paaudzes balsīm.