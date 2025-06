FOTO: Kardašjanas, Geitss, Ivanka Trampa un citas slavenības ieradušās miljardiera Bezosa "gadsimta kāzās"

Pirmskāzu ballīte neizpalika arī bez demonstrācijām. Aktīvisti no organizācijām "Greenpeace" un "Everyone Hates Elon" aizvadītajā dienā Venēcijā rīkoja protestus, paužot sašutumu par to, ka daļa pilsētas tikusi slēgta privātam pasākumam. Svētā Marka laukumā demonstranti izvietoja plakātus, uz kuriem bija rakstīts: "Ja vari noīrēt Venēciju, vari maksāt arī vairāk nodokļos." Tikmēr Venēcijas mērs publiski pauda atbalstu kāzām, norādot, ka tās vietējiem uzņēmumiem var nest līdz pat 34 miljoniem eiro lielus ienākumus. Bezoss solījis arī ziedot Venēcijas lagūnas izpētei, tostarp 1,16 miljonus eiro organizācijai "Corila".