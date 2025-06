Jaroslavs Barišņikovs par piedzīvoto pēc mīļotā Kārļa saslimšanas: "Biju gatavs gludināt drēbes un gatavot zārku"

Pāris neslēpj, ka vissmagākais pārbaudījums ir bijis Kārļa smagās veselības problēmas, kas sākās aptuveni pirms gada Laima slimības, ko izraisīja ērces kodums, dēļ. Jaroslavs spilgti atceras šos notikumus – vispirms analīzes, kas uzrādīja ļoti augstus Laimas slimības rādītājus, kas noveda pie pusotra gada zāļu kursa un beidzās ar to, ka naktī Kārlim pēkšņi sākās krampju lēkme un viņš zaudēja samaņu. "Ātrās palīdzības mediķi Kārli aizveda uz slimnīcu aptuveni piecos no rīta. Viņam tika veikta smadzeņu operācija un tika konstatēts galvaskausa pamatnes lūzums," stāsta Jaroslavs un piebilst, ka Kārļa stāvoklis esot bijis tik smags, ka "viņš esot sācis gludināt drēbes un gatavot zārku." Kārlis komā pavadīja divas nedēļas, ciešot no paralīzes, kas skāra aci, rokas un kājas. Kaut arī tagad viņš ir manāmi atguvies, piedzīvotais joprojām ir atstājis manāmas sekas Kārļa veselības stāvoklī.