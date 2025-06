Dzīvniektiesību aizstāvji nosoda princi Viljamu un princesi Ketrīnu par suņu audzēšanu, nevis adoptēšanu

Ģimenei Orlu 2020. gadā uzdāvināja Ketrīnas brālis Džeimss Midltons, pēc tam, kad viņa kokerspaniela kucīte Luna sagaidīja pasaulē "sešus veselīgus kucēnus." Orla pievienojās Velsas prinča mājsaimniecībai īsi pirms tam, kad 2020. gada novembrī nomira Ketrīnas un Viljama mīļotais suns Lupo. Arī šis bija melns kokerspaniels. Viņu pāris saņēma no Džeimsa kā "nokavējušos kāzu dāvanu" 2011. gadā. Par to Džeimss pats rakstīja savā atmiņu grāmatā “Iepazīstieties ar Ellu: suni, kurš izglāba man dzīvību” (“Meet Ella: The Dog Who Saved My Life”).