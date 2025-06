Par maģistriem kļuvuši LDDK vadītājs Kaspars Gorkšs un NEPLP priekšsēdis Ivars Āboliņš

"Šodien - bravo man! Par to, ka spēju saskaņot sinepju dzeltenu kostīmu ar sava diploma zilo krāsu. Par to, ka turpināju iet uz priekšu. Par to, ka (cerams) rādu piemēru saviem bērniem. Maģistra grāds politikas zinātnē – iegūts! Paldies visiem, kas bija līdzās šajā ceļā – un īpaši tiem, kas izturēja manu raksturu maģistra darba tapšanas laikā!" tā foto, kur pie Latvijas Universitātes ēkas pozē ar meitu Luīzi, parakstījis Gorkšs.