Brodvejas zvaigzne nosauc Madonnu par pašu briesmīgāko skatītāju, kādu jebkad redzējis

33 gadus vecā Brodvejas zvaigzne Entonijs Ramoss pastāstījis, ka Madonna bijusi “visbiedējošākā slavenība”, ko nācies redzēt klātienē. Viesojoties populārajā šovā “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, aktieris dalījies atmiņās par kādu spilgtu brīdi savā karjerā.