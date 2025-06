Apdraudētas miljardiera Džefa Bezosa "gada kāzas" Venēcijā

Slavenajā Harija bārā, Venēcijas leģendārajā iestādē, kuras apmeklētāju vidū savulaik bija arī Ernests Hemingvejs, viesmīļi cer, ka daži no aptuveni 200 kāzu viesiem - tostarp Holivudas zvaigznes, politiskie līderi un ietekmīgi biznesa aprindu pārstāvji - iegriezīsies uz kādu no viņu slavenajiem kokteiļiem. Vai Džefs Bezoss turp vedīs savus (vēl neizziņotos) vedējus, līdzīgi kā Džordžs Klūnijs, kurš 2014. gadā turp aizveda savus draugus pirms kāzām ar Amalu Alamudīnu, nav zināms. "Ceram, ka jā," CNN sacīja viens no viesmīļiem. "Mēs nevaram atklāt, kas rezervējis galdiņu. Mēs sargājam visu mūsu viesu privātumu, ne tikai miljardieru."