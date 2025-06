"Tētis bija čangalis no papēžiem līdz matu galiņiem!” - Jāņu simbols Romualds Ancāns dēla Eduarda atmiņās

Tētis tiešām mani vienmēr ir ļoti atbalstījis, taču visu laiku arī mudināja atrast savu vietu dzīvē. Viņš nekad to nespieda, taču morāli sagatavoja, ka šajā dzīvē nekas par brīvu nebūs. Piemēram, kad spēlēju ģitāru un ilgi meklēju kādu darbu, tētis man teica: “Labi, labi, ģitāru jau tu vari spēlēt, bet varbūt tomēr iemācies kaut ko darīt ar rokām?” Es gan atbildēju, ka es jau ģitāru spēlēju ar rokām, taču ar to tētim nepietika. Bet tagad esmu pateicīgs tētim par to visu, jo tieši no viņa esmu iemācījies, ka nevar sēdēt mājās un gaidīt, ka pēkšņi parādīsies līdzekļi, no kuriem labi dzīvot. Viņš man iemācīja saprast, ka pašam ir jādarbojas, jāstrādā, jādomā. Tagad to cenšos iemācīt saviem bērniem. Jaunākie bērni muzikāli, laikam jau atsitušies vectēvā – abas meitas mācās Rīgas Doma kora skolā. Jaunākā Katrīna ļoti labi spēlē klavieres, bet vecākā meita Annija aizrāvusies ar džezu, nupat ar savu dziesmu festivālā Ventspilī ieguva pirmo vietu. Savukārt dēls dzīvo Kanādā, kur nodarbojas ar būvniecību, konstruēšanu, arī dara to, kas vectēvam bija tuvs.