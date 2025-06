Plastikas ķirurģe Evija Rodke sarīko ziedošu randiņu

Evija ir viena no pieprasītākajām plastikas ķirurģēm Latvijā. Taujāta, vai viegli uzticēt sevi kāda cita rokām, ārste smej, ka “vislabprātāk būtu to darījusi sev pati”. “Zinu, kā gribu aci veidot, zinu, kā skatienu atvērt – lai tas ir dzirkstošs… Bet, protams, redzot savas kolēģes strādājam ikdienā, es uzticos viņām. Mums, klīnikā, visiem rokraksts būs vienāds, nav tā, ka katrs strādājam ar atšķirīgām metodēm. Jo ir drošības vadlīnijas un augstākie klīnikas standarti, zināju, ka rezultāts nebūs pārspīlēts un izskatu mainošs. Tā kā esmu no cilvēkiem, kas lēmumus pieņem viegli, izdarīju to veikli – starp saviem darbiem, operācijām, lokālā anestēzijā. Tā tiešām ir maza korekcija, ko mūsdienās katrs otrais dara, un tas neliek izkrist no aprites un pazust no ikdienas darbiem,” citus iedrošinošā pieredzē padalās ārste.