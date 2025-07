"Mani noēda bez sāls!" - fitnesa trenere Madara Meiere ar izteikumiem par alkoholu sadusmo vīriešus

“Jāteic, ka instagramā ir precīzi atspoguļota mana dzīve. Tā ir vieta, kur varu tikties ar cilvēkiem un izpaust savu radošo dzīvesveidu. Mani tas piepilda, ja ar savu piemēru varu iedvesmot citus. To uzskatu par savu misiju, jo man ir svarīgi, ka cilvēki man uzraksta un atklāj, ko no manis pārņēmuši, ka sākuši tievēt, ka tas izdevies,” saka Madara, piebilstot, ka jau septiņus gadus nelietojot alkoholiskos dzērienus. “Kad savā "TikTok" kanālā ieliku video vēstījumu, ka jebkura alkohola deva ietekmē mūsu veselību, tad Latvijas vīrieši mani noēda bez sāls. Nepatika viņiem ļoti, ka es vērsu uzmanību uz alkohola lietošanu. Vīrieši rakstīja, ka tās ir muļķības, ka tāpat visi nomirsim. Tiem, kas man veltīja rupjus lamu vārdus, rakstīju pretjautājumu – vai, arī satiekot mani uz ielas, tādiem pašiem vārdiem uzrunātu? Tad gan uzreiz sūtīja sirsniņas. Man ļoti patika šis heits, jo tādējādi mans vēstījums saņēma 30 000 skatījumu. Bija interesanti uzzināt, kāda ir mūsu auditorija, cik sensitīvi uzņem, kad parādi neglīto patiesību. Mēs taču esam teju vai pirmajā vietā alkohola lietošanā visā pasaulē, bet, kad uz to norāda, sabiedrībai nepatīk. Šī alkohola problēma nav pēdējā gada, bet beidzamo desmit gadu rezultāts,” uzskata Meiere, kas gan nav pavisam kategoriska: “Jautājums ir par to, kāds ir mērķis, lietojot alkoholu, – vai cilvēks vēlas aizbēgt no savām problēmām un neko neredzēt? Liela problēma sievietēm, it sevišķi gados jaunām, ir pašnovērtējums, ka nepietiek laika par sevi parūpēties, pasportot, ēst veselīgi.”