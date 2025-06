FOTO: pirmo reizi Latvijā uzstājas smagā roka leģendas "Halestorm"

Spēcīgā vokāla un harizmātiskās personības dēļ virkne citu mūziķu un grupu labprāt vēlas sadarboties ar Līziju Heilu. Kaut vai minam mūsu zemē labi pazīstamos čellistus Apocalyptica (Talk To Me), mongoļu hārdroka fenomenu The Hu (Song of Women), Evanescence (Use My Voice), GWAR (The Cutter), Dream Theatre (Our New World) un virkni citu. 2024.gada vasarā Līzija tika uzaicināta par rokgrupas Skid Row vokālisti grupas ASV turnejai. Tad pat klajā nāca Halestorm un rokgrupas I Prevail kopdarbs Can U See Me in the Dark?