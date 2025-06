Slavenu vecāku meita, ģērbusies bikini, izrāda savus tetovējumus. Vai vari uzminēt, kurš rokmūziķis ir viņas tēvs?

Šī "nepo" meitene nāk no šovbiznesa aprindām. Viņas tēvs ir slavens rokmūziķis. Pēdējos gados tīmeklī populārs kļuvis apzīmējums “nepo bērns” (angļu valodā “nepo baby”). To piedēvē slavenību bērniem, kuri popularitāti iemantojuši ar to, ka ir kāda sabiedrībā labi zināma vecāka atvases. Uzsākt karjeru šovbiznesā viņiem ir daudz vieglāk, jo atpazīstamība tiem ir dota jau kopš bērnības.