Holivudas zvaigzni Taileru Periju apsūdz seksuālā uzmācībā: prasītā kompensācija - 260 miljoni dolāru

Diksons apgalvo, ka Perija pārstāvji vēlāk piedāvājuši paaugstinājumu un iespēju producēt "Losing It" apmaiņā pret atgriešanos seriālā "The Oval". 2023. gada sākumā aktieris paziņojis par pārcelšanos uz Kaliforniju, lai “novilktu robežas”. Viņš atgriezies seriālā uz neilgu laiku, taču pametis to pirms sezonas beigām, tādējādi, pēc paša vārdiem, zaudējot aptuveni 400 000 dolāru.