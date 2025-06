Fani sajūsmā par princeses Ketrīnas 350 eiro somiņu, kas esot gana lēta. Tev arī tā šķiet?

Katru gadu, kad tuvojas Vimbldonas tenisa čempionāts, popularitātes vilni piedzīvo arī baltās krāsas apģērbi un ģērbšanās tajos no matu galiņiem līdz papēžiem. Šeit iedvesma palienēta no sportistu tērpiem tenisa kortos. Lai gan lielākā daļa sabiedrības nekad nespers soli tenisa kortā ar raketi rokās, daudzi mīl šo specifisko modes tendenci. Pilnībā baltam tērpam piemīt īpašs šarms, un arī karaliskā ģimene ir sajūsmā par to.