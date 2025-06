Aktieris Kaspars Dumburs kāzu nakti nosvinējis Parīzē

Jāvārdu pāris viens otram sacīja skaisti iekārtotā ceremonijas vietā pašā jūras krastā, un kopā ar jauno pāri viņu īpašajā dienā bija aptuveni 50 viesu, kuru vidū bija arī Dailes teātra aktieri Kārlis Arnolds Avots, Toms Veličko un Imants Strads ar dzīvesbiedri Valmieras Drāmas teātra dīvu Elīnu Vāni, kursabiedrene Anete Saulīte, kā arī no Belizas atlidojušais studiju laika draugs Amins Besalems. Viesu vidū no sabiedrībā zināmiem ļaudīm bija arī līgavaiņa grupas biedri no "Kapelmeistars Group" – reperis ansis un Edgars Polis –, kā arī boksa treneris Raitis Ritenieks, kas Kasparam ir sens labs draugs.